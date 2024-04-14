Над Чорним морем збили дві ракети, що летіли на Одещину

Над Чорним морем Сили оборони знищили дві керовані авіаційні ракети Х-59, які атакували Одещину.

Джерело: Сили оборони півдня України, Повітряні сили ЗСУ

Дослівно: "Черговий точковий ракетний удар по півдню України. З акваторії Чорного моря із літака тактичної авіації росіяни знов атакували Одещину.

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2 керовані авіаційні ракети Х-59 силами протиповітряної оборони знищено над морем".

Деталі: О 16:03 Повітряні сили повідомляли про ракету в напрямку Одеси, а через кілька хвилин знову попереджали про небезпеку для Одеси і Чорноморська.