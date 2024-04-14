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Над Черным морем сбили две ракеты, летевшие на Одесскую область

Катерина ТищенкоВоскресенье, 14 апреля 2024, 17:53
Над Черным морем сбили две ракеты, летевшие на Одесскую область
Ракета Х-59, иллюстративное фото из Wikipedia

Над Черным морем Силы обороны уничтожили две управляемые авиационные ракеты Х-59, которые атаковали Одесскую область.

Источник: Силы обороны юга Украины, Воздушные силы ВСУ

Дословно: "Очередной точечный ракетный удар по югу Украины. Из акватории Черного моря с самолета тактической авиации россияне вновь атаковали Одесскую область.

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2 управляемые авиационные ракеты Х-59 силами противовоздушной обороны уничтожены над морем".

Детали: В 16:03 Воздушные силы сообщали о ракете в направлении Одессы, а через несколько минут снова предупреждали об опасности для Одессы и Черноморска.

Темы: Одесская областьракетный ударПВОЧерное море
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