Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Байден не радить Ізраїлю завдавати удару у відповідь по Ірану – ЗМІ

Ірина Кутєлєва, Катерина ТищенкоНеділя, 14 квітня 2024, 18:10
Байден не радить Ізраїлю завдавати удару у відповідь по Ірану – ЗМІ
Байден і Нетаньягу, ілюстративне фото Anadolu via Getty Images

Президент США Джо Байден під час розмови з прем'єром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу заявив, що не підтримає удар по Ірану у відповідь на його масовану атаку по Ізраїлю, що сталася в ніч на неділю.

Джерело: Axios із посиланням на неназваного представника Білого дому, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: За словами співрозмовника порталу, Байден і його старші радники дуже стурбовані тим, що відповідь Ізраїлю може призвести до регіональної війни з катастрофічними наслідками.

Реклама:

Байден сказав Нетаньягу, що спільні оборонні зусилля Ізраїлю, США та інших країн регіону призвели до провалу іранської атаки, додало джерело.

"Ви здобули перемогу. Прийміть це як перемогу", – наводить слова Байдена до Нетаньягу неназваний посадовець.

Він зазначив, що коли Байден сказав, що США не братимуть участі в жодних атаках на Іран і не підтримуватимуть такі операції, Нетаньягу відповів, що розуміє це.

ВІДЕО ДНЯ

Своєю чергою неназваний ізраїльський посадовець розповів, що міністр оборони США Ллойд Остін під час розмови зі своїм ізраїльським колегою Йоавом Галланом попросив, щоб Ізраїль повідомляв США, якщо готуватиме якусь відповідь проти Ірану.

Передісторія:

  • У ніч на 14 квітня Іран масовано атакував Ізраїль за допомогою дронів і ракет. 
  • В Армії оборони Ізраїлю повідомили, що Іран та проіранські сили у регіоні під час атаки 13-14 квітня випустили по Ізраїлю понад 300 повітряних цілей, з яких близько 170 складали ударні безпілотники, понад 30 – крилаті ракети і 120 – балістичні, майже усі їх збили. 
  • У Білому домі відзначили успішні дії Ізраїлю з відбиття масованої атаки Ірану.

Теми: БайденСШАІзраїльІран
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Розстріл поліцейських на Вінниччині: знайшли авто вбивць та військові боєприпаси

У Конгресі США підтримали допомогу Україні

відеоЗеленський анонсував двосторонні угоди з США та країнами Північної Європи

Вбивство поліцейського: Сухопутні війська підтвердили, що на відео їхні військові

відеоМасштабна атака дронів у 8 областях РФ є спільною операцією ГУР, СБУ та ССО – джерела

Військовим заборонять доступ до казино: Зеленський увів в дію рішення РНБО

Усі новини...
Байден
Байден поговорив з Нетаньягу і скликає лідерів країн G7
Байден: Наша підтримка безпеки Ізраїлю є залізною
Байден терміново повертається до Вашингтона через ситуацію на Близькому Сході
Останні новини
21:31
Зеленський про пакет допомоги від США: Відчують і воїни, і українські міста й села
21:21
Дніпропетровщина зможе отримати 3,2 мільярда за програмою "Зроблено в Україні"
21:09
Зеленський подякував Палаті представників: Правильний хід історії
20:50
Розстріл поліцейських на Вінниччині: знайшли авто вбивць та військові боєприпаси
20:48
У Конгресі США підтримали допомогу Україні
20:35
Палата представників підтримала конфіскацію заморожених активів РФ для України
20:26
Конгрес США відхилив усі антиукраїнські правки до закону про допомогу Україні
20:21
Костюк здолала третю представницю з ТОП-10 поспіль і вийшла до фіналу турніру в Штутгарті
20:11
фотоРакетний удар по Одесі: кількість поранених зросла, з них двоє малих дітей
20:04
Конгресмен попередив про ризик "падіння" України перед ключовим голосуванням в Палаті
Усі новини...
Реклама: