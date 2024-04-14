Байден не радить Ізраїлю завдавати удару у відповідь по Ірану – ЗМІ
Президент США Джо Байден під час розмови з прем'єром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу заявив, що не підтримає удар по Ірану у відповідь на його масовану атаку по Ізраїлю, що сталася в ніч на неділю.
Джерело: Axios із посиланням на неназваного представника Білого дому, повідомляє "Європейська правда"
Деталі: За словами співрозмовника порталу, Байден і його старші радники дуже стурбовані тим, що відповідь Ізраїлю може призвести до регіональної війни з катастрофічними наслідками.
Байден сказав Нетаньягу, що спільні оборонні зусилля Ізраїлю, США та інших країн регіону призвели до провалу іранської атаки, додало джерело.
"Ви здобули перемогу. Прийміть це як перемогу", – наводить слова Байдена до Нетаньягу неназваний посадовець.
Він зазначив, що коли Байден сказав, що США не братимуть участі в жодних атаках на Іран і не підтримуватимуть такі операції, Нетаньягу відповів, що розуміє це.
Своєю чергою неназваний ізраїльський посадовець розповів, що міністр оборони США Ллойд Остін під час розмови зі своїм ізраїльським колегою Йоавом Галланом попросив, щоб Ізраїль повідомляв США, якщо готуватиме якусь відповідь проти Ірану.
Передісторія:
- У ніч на 14 квітня Іран масовано атакував Ізраїль за допомогою дронів і ракет.
- В Армії оборони Ізраїлю повідомили, що Іран та проіранські сили у регіоні під час атаки 13-14 квітня випустили по Ізраїлю понад 300 повітряних цілей, з яких близько 170 складали ударні безпілотники, понад 30 – крилаті ракети і 120 – балістичні, майже усі їх збили.
- У Білому домі відзначили успішні дії Ізраїлю з відбиття масованої атаки Ірану.