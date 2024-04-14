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Байден не советует Израилю наносить ответный удар по Ирану - СМИ

Ирина Кутелева, Катерина ТищенкоВоскресенье, 14 апреля 2024, 18:10
Байден не советует Израилю наносить ответный удар по Ирану - СМИ
Байден и Нетаньяху, иллюстративное фото Anadolu via Getty Images

Президент США Джо Байден во время разговора с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что не поддержит удар по Ирану в ответ на его массированную атаку по Израилю, произошедшую в ночь на воскресенье.

Источник: Axios со ссылкой на неназванного представителя Белого дома, сообщает "Европейская правда"

Детали: По словам собеседника портала, Байден и его старшие советники очень обеспокоены тем, что ответ Израиля может привести к региональной войне с катастрофическими последствиями.

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Байден сказал Нетаньяху, что совместные оборонительные усилия Израиля, США и других стран региона привели к провалу иранской атаки, добавил источник.

"Вы одержали победу. Примите это как победу", – приводит слова Байдена к Нетаньяху неназванный чиновник.

Он отметил, что когда Байден сказал, что США не будут участвовать ни в каких атаках на Иран и не будут поддерживать такие операции, Нетаньяху ответил, что понимает это.

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В свою очередь неназванный израильский чиновник рассказал, что министр обороны США Ллойд Остин во время разговора со своим израильским коллегой Йоавом Галланом попросил, чтобы Израиль сообщал США, если будет готовить какой-то ответ против Ирана.

Предыстория:

  • В ночь на 14 апреля Иран массированно атаковал Израиль с помощью дронов и ракет.
  • В Армии обороны Израиля сообщили, что Иран и проиранские силы в регионе во время атаки 13-14 апреля выпустили по Израилю более 300 воздушных целей, из которых около 170 составляли ударные беспилотники, более 30 – крылатые ракеты и 120 – баллистические, почти все их сбили.
  • В Белом доме отметили успешные действия Израиля по отражению массированной атаки Ирана.

Темы: БайденСШАИзраильИран
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