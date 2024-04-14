Байден не советует Израилю наносить ответный удар по Ирану - СМИ

Президент США Джо Байден во время разговора с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что не поддержит удар по Ирану в ответ на его массированную атаку по Израилю, произошедшую в ночь на воскресенье.

Источник: Axios со ссылкой на неназванного представителя Белого дома, сообщает "Европейская правда"

Детали: По словам собеседника портала, Байден и его старшие советники очень обеспокоены тем, что ответ Израиля может привести к региональной войне с катастрофическими последствиями.

Реклама:

Байден сказал Нетаньяху, что совместные оборонительные усилия Израиля, США и других стран региона привели к провалу иранской атаки, добавил источник.

"Вы одержали победу. Примите это как победу", – приводит слова Байдена к Нетаньяху неназванный чиновник.

Он отметил, что когда Байден сказал, что США не будут участвовать ни в каких атаках на Иран и не будут поддерживать такие операции, Нетаньяху ответил, что понимает это.

ВИДЕО ДНЯ

В свою очередь неназванный израильский чиновник рассказал, что министр обороны США Ллойд Остин во время разговора со своим израильским коллегой Йоавом Галланом попросил, чтобы Израиль сообщал США, если будет готовить какой-то ответ против Ирана.

Предыстория: