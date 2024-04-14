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Біля Дніпра збили ракету: 12 постраждалих, серед них підліток

Катерина ТищенкоНеділя, 14 квітня 2024, 20:19
Біля Дніпра збили ракету: 12 постраждалих, серед них підліток
наслідки падіння уламків біля Дніпра, фото з Telegram Лисака

У Дніпрі та Любимівській громаді Дніпропетровщини внаслідок падіння уламків ворожої ракети в неділю постраждало 12 осіб, серед яких 15-річний підліток.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ, голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак у Telegram

наслідки падіння уламків біля Дніпра, фото з Telegram Лисака
наслідки падіння уламків біля Дніпра, фото з Telegram Лисака

Дослівно Повітряні сили: "О 17.50 в Дніпровському районі Дніпропетровської області підрозділом повітряного командування "Схід" знищено крилату ракету".

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Пряма мова Лисака: "У Дніпровському районі захисники неба знищили ворожу ракету. В обласному центрі через падіння уламків пошкоджені приватні будинки. Попередньо, 2 людей постраждали. Задимлення спостерігається у Любимівській громаді. Деталі – згодом".

Деталі: Лисак також повідомив, що внаслідок обстрілів Нікополя у неділю постраждало 4 людей.

наслідки падіння уламків біля Дніпра, фото з Telegram Лисака
наслідки падіння уламків біля Дніпра, фото з Telegram Лисака

Пізніше голова ОВА написав, що кількість постраждалих внаслідок падіння уламків у Дніпрі зросла до 5, серед них троє чоловіків, жінка, і 15-річний хлопець, у якого осколкові поранення і контузія.

ВІДЕО ДНЯ

У Любимівській громаді через падіння уламків понівечено автомобіль. 

 

Оновлено: Пізніше Лисак повідомив, що у Дніпрі та Любимівській громаді вже 12 постраждалих.

У Дніпрі постраждали 33 приватні будинки, побито 10 авто та навантажувач.

Теми: Дніпроракетний ударППО
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