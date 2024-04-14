Возле Днепра сбили ракету: 12 пострадавших, среди них подросток
В Днепре и Любимовской громаде Днепропетровщины в результате падения обломков вражеской ракеты в воскресенье пострадали 12 человек, среди которых 15-летний подросток.
Источник: Воздушные силы ВСУ, председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак в Telegram
Дословно Воздушные силы: "В 17.50 в Днепровском районе Днепропетровской области подразделением воздушного командования "Восток" уничтожена крылатая ракета".
Прямая речь Лысака: "В Днепровском районе защитники неба уничтожили вражескую ракету. В областном центре из-за падения обломков повреждены частные дома. Предварительно, 2 человека пострадали. Задымление наблюдается в Любимовской громаде. Детали – позже".
Детали: Лысак также сообщил, что в результате обстрелов Никополя в воскресенье пострадали 4 человека.
Позже он написал, что количество пострадавших в результате падения обломков в Днепре возросло до 5, среди них трое мужчин, женщина, и 15-летний парень, у которого осколочные ранения и контузия.
В Любимовской громаде из-за падения обломков поврежден автомобиль.
Обновлено: Позже Лысак сообщил, что в Днепре и Любимовской громаде уже 12 пострадавших.
В Днепре пострадали 33 частных дома, побито 10 авто и погрузчик.