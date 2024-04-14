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Возле Днепра сбили ракету: 12 пострадавших, среди них подросток

Катерина ТищенкоВоскресенье, 14 апреля 2024, 20:19
Возле Днепра сбили ракету: 12 пострадавших, среди них подросток
последствия падения обломков возле Днепра, фото из Telegram Лысака

В Днепре и Любимовской громаде Днепропетровщины в результате падения обломков вражеской ракеты в воскресенье пострадали 12 человек, среди которых 15-летний подросток.

Источник: Воздушные силы ВСУ, председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак в Telegram

последствия падения обломков возле Днепра, фото из Telegram Лысака
последствия падения обломков возле Днепра, фото из Telegram Лысака

Дословно Воздушные силы: "В 17.50 в Днепровском районе Днепропетровской области подразделением воздушного командования "Восток" уничтожена крылатая ракета".

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Прямая речь Лысака: "В Днепровском районе защитники неба уничтожили вражескую ракету. В областном центре из-за падения обломков повреждены частные дома. Предварительно, 2 человека пострадали. Задымление наблюдается в Любимовской громаде. Детали – позже".

Детали: Лысак также сообщил, что в результате обстрелов Никополя в воскресенье пострадали 4 человека.

последствия падения обломков возле Днепра, фото из Telegram Лысака
последствия падения обломков возле Днепра, фото из Telegram Лысака

Позже он написал, что количество пострадавших в результате падения обломков в Днепре возросло до 5, среди них трое мужчин, женщина, и 15-летний парень, у которого осколочные ранения и контузия.

ВИДЕО ДНЯ

В Любимовской громаде из-за падения обломков поврежден автомобиль. 

 

Обновлено: Позже Лысак сообщил, что в Днепре и Любимовской громаде уже 12 пострадавших.

В Днепре пострадали 33 частных дома, побито 10 авто и погрузчик.

Темы: Днепрракетный ударПВО
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