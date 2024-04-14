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Конгресмен-республіканець очікує схвалення допомоги Україні протягом тижня

Ірина Кутєлєва, Катерина ТищенкоНеділя, 14 квітня 2024, 19:18
Конгресмен-республіканець очікує схвалення допомоги Україні протягом тижня
будівля Конгресу США, фото Getty Images

Конгресмен-республіканець Майк Тернер очікує, що цього тижня Палата представників підтримає проєкт щодо військової допомоги Україні та Ізраїлю.

Джерело: Тернер в ефірі телеканалу NBC News, спікер Палати представників Майк Джонсон, лідер демократичної більшості в Сенаті Чак Шумер, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: На запитання ведучої, чи очікує він голосування за проєкт цього тижня, Тернер відповів ствердно.

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Пряма мова Тернера: "І я очікую, що він буде прийнятий…Всі розуміють, що це критичний момент, коли Росія починає завойовувати позиції, Україна починає втрачати здатність захищати себе. Сполучені Штати повинні зробити крок вперед і надати Україні зброю, якої вони потребують, і я думаю, що ми побачимо переважну підтримку цього питання в Палаті представників на цьому тижні".

Більше деталей: Своєю чергою спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що цього тижня конгресмени спробують ухвалити проєкт з додатковою допомогою для Ізраїлю.

"Республіканці в Палаті представників і Республіканська партія розуміють необхідність підтримки Ізраїлю. Ми спробуємо ще раз на цьому тижні, і деталі цього пакета вже зараз узгоджуються. Ми розглядаємо варіанти і всі ці додаткові питання", – наводить слова Джонсона CNN.

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Він не уточнив, чи буде це вже схвалений Сенатом проєкт, який передбачає допомогу в тому числі і Україні, і Ізраїлю, чи якийсь новий проєкт.

Водночас лідер демократичної більшості в Сенаті Чак Шумер заявив, що Палата представників має прийняти пакет допомоги з національної безпеки, який включає фінансування Ізраїлю і України.

"З огляду на останні події, стає ще більш очевидним, що найкращий спосіб допомогти Ізраїлю – це швидке прийняття Палатою представників двопартійного доповнення до закону про національну безпеку, прийнятого Сенатом, наступного тижня", – сказав він.

Що передувало: У п'ятницю спікер Палати представників Майк Джонсон обговорював з офіційними особами Білого дому проєкт щодо допомоги Україні та Ізраїлю, який буде відрізнятися від підтриманованого Сенатом 95-мільярдного пакета підтримки і включатиме кілька вимог республіканців, а після того поїхав до Трампа. 

Трамп після зустрічі з Джонсоном сказав, що підтримує схвалення фінансової допомоги Україні, але у формі позики.

Демократи в обох палатах Конгресу зазначили, що готові будуть говорити про допомогу Україні у вигляді позики, якщо це допоможе нарешті вирішити питання, хоча це не той варіант, який вони найбільше схвалюють.

Президент Володимир Зеленський нещодавно заявив, що Україна погодилася б на допомогу в кредит від США за відсутності інших варіантів.

Теми: СШАдопомога Україні
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