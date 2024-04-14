Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Конгрессмен-республиканец ожидает одобрения помощи Украине на этой неделе

Ирина Кутелева, Катерина ТищенкоВоскресенье, 14 апреля 2024, 19:18
Конгрессмен-республиканец ожидает одобрения помощи Украине на этой неделе
здание Конгресса США, фото Getty Images

Конгрессмен-республиканец Майк Тернер ожидает, что на этой неделе Палата представителей поддержит проект по военной помощи Украине и Израилю.

Источник: Тернер в эфире телеканала NBC News, спикер Палаты представителей Майк Джонсон, лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер, сообщает "Европейская правда"

Детали: На вопрос ведущей, ожидает ли он голосования за проект на этой неделе, Тернер ответил утвердительно.

Реклама:

Прямая речь Тернера: "И я ожидаю, что он будет принят ... Все понимают, что это критический момент, когда Россия начинает завоевывать позиции, Украина начинает терять способность защищать себя. Соединенные Штаты должны сделать шаг вперед и предоставить Украине оружие, в котором они нуждаются, и я думаю, что мы увидим подавляющую поддержку этого вопроса в Палате представителей на этой неделе".

Больше деталей: В свою очередь спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что на этой неделе конгрессмены попытаются принять проект с дополнительной помощью для Израиля.

"Республиканцы в Палате представителей и Республиканская партия понимают необходимость поддержки Израиля. Мы попробуем еще раз на этой неделе, и детали этого пакета уже сейчас согласовываются. Мы рассматриваем варианты и все эти дополнительные вопросы", – приводит слова Джонсона CNN.

ВИДЕО ДНЯ

Он не уточнил, будет ли это уже одобренный Сенатом проект, который предусматривает помощь, в том числе и Украине, и Израилю, или какой-то новый проект.

В то же время лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер заявил, что Палата представителей должна принять пакет помощи по национальной безопасности, который включает в себя финансирование Израиля и Украины.

"Учитывая последние события, становится еще более очевидным, что лучший способ помочь Израилю – это быстрое принятие Палатой представителей двухпартийного дополнения к закону о национальной безопасности, принятого Сенатом, на следующей неделе", – сказал он.

Что предшествовало: В пятницу спикер Палаты представителей Майк Джонсон обсуждал с официальными лицами Белого дома проект по помощи Украине и Израилю, который будет отличаться от поддержанного Сенатом 95-миллиардного пакета поддержки и будет включать несколько требований республиканцев, а после того поехал к Трампу.

Трамп после встречи с Джонсоном сказал, что поддерживает одобрение финансовой помощи Украине, но в форме займа.

Демократы в обеих палатах Конгресса отметили, что готовы будут говорить о помощи Украине в виде займа, если это поможет наконец решить вопрос, хотя это не тот вариант, который они больше всего одобряют.

Президент Владимир Зеленский недавно заявил, что Украина согласилась бы на помощь в кредит от США при отсутствии других вариантов.

Темы: СШАпомощь Украине
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Расстрел полицейских в Винницкой области: нашли авто убийц и военные боеприпасы

В Конгрессе США поддержали помощь Украине

видеоЗеленский анонсировал двусторонние соглашения с США и странами Северной Европы

Убийство полицейского: Сухопутные войска подтвердили, что на видео их военные

видеоМасштабная атака дронов в 8 областях РФ является операцией ГУР, СБУ и ССО – источники

Военным запретят доступ к казино: Зеленский ввел в действие решение СНБО

Все новости...
США
Байден не советует Израилю наносить ответный удар по Ирану - СМИ
США перехватили более 70 беспилотников и ракет, которые летели на Израиль - СМИ
Байден поговорил с Нетаньяху и созывает лидеров стран G7
Последние новости
21:59
"Прометей" защитил титул чемпиона латвийско-эстонской баскетбольной лиги
21:31
Зеленский о пакете помощи от США: Почувствуют и воины, и украинские города и села
21:21
Днепропетровщина сможет получить 3,2 миллиарда по программе "Сделано в Украине"
21:09
Зеленский поблагодарил Палату представителей: Правильный ход истории
20:50
Расстрел полицейских в Винницкой области: нашли авто убийц и военные боеприпасы
20:48
В Конгрессе США поддержали помощь Украине
20:35
Палата представителей поддержала конфискацию замороженных активов РФ для Украины
20:26
Конгресс США отклонил все антиукраинские правки в закон о помощи Украине
20:21
Костюк одолела третью представительницу из ТОП-10 подряд и вышла в финал турнира в Штутгарте
20:11
фотоУдар по Одессе: количество раненых возросло, из них двое маленьких детей
Все новости...
Реклама: