Конгрессмен-республиканец ожидает одобрения помощи Украине на этой неделе

Конгрессмен-республиканец Майк Тернер ожидает, что на этой неделе Палата представителей поддержит проект по военной помощи Украине и Израилю.

Источник: Тернер в эфире телеканала NBC News, спикер Палаты представителей Майк Джонсон, лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер, сообщает "Европейская правда"

Детали: На вопрос ведущей, ожидает ли он голосования за проект на этой неделе, Тернер ответил утвердительно.

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Прямая речь Тернера: "И я ожидаю, что он будет принят ... Все понимают, что это критический момент, когда Россия начинает завоевывать позиции, Украина начинает терять способность защищать себя. Соединенные Штаты должны сделать шаг вперед и предоставить Украине оружие, в котором они нуждаются, и я думаю, что мы увидим подавляющую поддержку этого вопроса в Палате представителей на этой неделе".

Больше деталей: В свою очередь спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что на этой неделе конгрессмены попытаются принять проект с дополнительной помощью для Израиля.

"Республиканцы в Палате представителей и Республиканская партия понимают необходимость поддержки Израиля. Мы попробуем еще раз на этой неделе, и детали этого пакета уже сейчас согласовываются. Мы рассматриваем варианты и все эти дополнительные вопросы", – приводит слова Джонсона CNN.

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Он не уточнил, будет ли это уже одобренный Сенатом проект, который предусматривает помощь, в том числе и Украине, и Израилю, или какой-то новый проект.

В то же время лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер заявил, что Палата представителей должна принять пакет помощи по национальной безопасности, который включает в себя финансирование Израиля и Украины.

"Учитывая последние события, становится еще более очевидным, что лучший способ помочь Израилю – это быстрое принятие Палатой представителей двухпартийного дополнения к закону о национальной безопасности, принятого Сенатом, на следующей неделе", – сказал он.

Что предшествовало: В пятницу спикер Палаты представителей Майк Джонсон обсуждал с официальными лицами Белого дома проект по помощи Украине и Израилю, который будет отличаться от поддержанного Сенатом 95-миллиардного пакета поддержки и будет включать несколько требований республиканцев, а после того поехал к Трампу.

Трамп после встречи с Джонсоном сказал, что поддерживает одобрение финансовой помощи Украине, но в форме займа.

Демократы в обеих палатах Конгресса отметили, что готовы будут говорить о помощи Украине в виде займа, если это поможет наконец решить вопрос, хотя это не тот вариант, который они больше всего одобряют.

Президент Владимир Зеленский недавно заявил, что Украина согласилась бы на помощь в кредит от США при отсутствии других вариантов.