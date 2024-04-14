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NYT: Ізраїль вирішив не завдавати удар у відповідь по Ірану після розмови Байдена і Нетаньягу

Катерина ТищенкоНеділя, 14 квітня 2024, 20:39
NYT: Ізраїль вирішив не завдавати удар у відповідь по Ірану після розмови Байдена і Нетаньягу
Біньямін Нетаньягу, фото AFP via Getty Images

За даними джерел The New York Times, після телефонної розмови прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу з президентом США Джо Байденом Ізраїль вирішив не завдавати удару у відповідь по Ірану.

Джерело: The New York Times, The Times of Israel

Деталі: Як пише NYT, за словами двох ізраїльських чиновників, військовий кабінет Ізраїлю мав зібратися у неділю в половині дня, щоб обговорити, як реагувати на іранську атаку.

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За їхніми словами, одна з можливих відповідей – удар у відповідь, яку пропонували деякі члени кабінету, – була скасована після телефонної розмови Нетаньягу з Байденом, а також через те, що удари завдали відносно незначної шкоди.

Разом з тим, президент Ізраїлю Ісаак Герцог в інтерв'ю Sky News заявив, що Ізраїль "розглядає всі варіанти" після нападу Ірану минулої ночі, повідомляє The Times of Israel.

"Це оголошення війни… Зараз, оскільки ми стримані, і оскільки ми знаємо про наслідки, і оскільки ми обговорюємо це з нашими партнерами, ми розглядаємо всі варіанти, і я цілком впевнений, що ми зробимо необхідні кроки для захисту і оборони нашого народу. Ми не шукаємо війни… Настав час, щоб світ зіткнувся з цією імперією зла в Тегерані і дав зрозуміти іранському режиму, що це не може пройти повз, що це неприйнятно", – сказав Герцог.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: Раніше в неділю видання Axios із посиланням на неназваного представника Білого дому повідомило, що президент США Джо Байден під час розмови з прем'єром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу заявив, що не підтримає удар по Ірану у відповідь на його масовану атаку по Ізраїлю, що сталася в ніч на неділю.

Теми: ІзраїльІранСША
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