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NYT: Израиль решил не наносить ответный удар по Ирану после разговора Байдена и Нетаньяху

Катерина ТищенкоВоскресенье, 14 апреля 2024, 20:39
NYT: Израиль решил не наносить ответный удар по Ирану после разговора Байдена и Нетаньяху
Биньямин Нетаньяху, фото AFP via Getty Images

По данным источников The New York Times, после телефонного разговора премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с президентом США Джо Байденом Израиль решил не наносить ответный удар по Ирану.

Источник: The New York Times, The Times of Israel

Детали: Как пишет NYT, по словам двух израильских чиновников, военный кабинет Израиля должен был собраться в воскресенье в половине дня, чтобы обсудить, как реагировать на иранскую атаку.

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По их словам, один из возможных ответов – ответный удар, который предлагали некоторые члены кабинета, – был отменен после телефонного разговора Нетаньяху с Байденом, а также из-за того, что удары нанесли относительно незначительный ущерб.

Вместе с тем, президент Израиля Исаак Герцог в интервью Sky News заявил, что Израиль "рассматривает все варианты" после нападения Ирана прошлой ночью, сообщает The Times of Israel.

"Это объявление войны... Сейчас, поскольку мы сдержанны, и поскольку мы знаем о последствиях, и поскольку мы обсуждаем это с нашими партнерами, мы рассматриваем все варианты, и я вполне уверен, что мы предпримем необходимые шаги для защиты и обороны нашего народа. Мы не ищем войны... Пришло время, чтобы мир столкнулся с этой империей зла в Тегеране и дал понять иранскому режиму, что это не может пройти мимо, что это неприемлемо", - сказал Герцог.

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Что предшествовало: Ранее в воскресенье издание Axios со ссылкой на неназванного представителя Белого дома сообщило, что президент США Джо Байден во время разговора с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что не поддержит удар по Ирану в ответ на его массированную атаку по Израилю, произошедшую в ночь на воскресенье.

Темы: ИзраильИранСША
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