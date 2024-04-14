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Президент: Самовпевненість РФ наростає через обхід санкцій і зволікання Конгресу

Катерина ТищенкоНеділя, 14 квітня 2024, 21:27
Президент: Самовпевненість РФ наростає через обхід санкцій і зволікання Конгресу
Володимир Зеленський, фото AFP via Getty Images

Президент Володимир Зеленський наголосив, що зволікання Конгресу США з ухваленням допомоги Україні та можливість РФ і далі обходити санкції збільшують самовпевненість терористів.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Не риторикою захищається небо, не думками обмежується виробництво ракет і дронів для терору.

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І те, що санкції проти Росії все ще обходять, і те, що ми в Україні місяцями чекаємо на життєво важливий пакет підтримки – те, що ми досі очікуємо голосування в Конгресі, свідчить про те, що так само місяцями наростає самовпевненість терористів. Не можна більше втрачати часу".

Деталі: Зеленський наголосив, що "Росія використовує кожен день, кожен тиждень, кожен місяць, щоб завдати значної шкоди".

Він зазначив, що сучасна авіація і системи ППО показали свою ефективність під час відбиття атаки Ірану на Ізраїль в ніч на неділю.

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"Увесь світ бачить, що таке справжній захист. Бачить, що це можливо. І весь світ побачив, що Ізраїль у цьому захисті був не наодинці – загрозу в небі знищували й союзники. І коли Україна говорить союзникам, що єдність дає найкращий захист, ефективність цього вони вже самі добре знають. Знають і забезпечують. І коли Україна каже, що союзникам не можна заплющувати очі на російські ракети та дрони, це означає, що треба діяти, і діяти сильно", – сказав президент.

Теми: Зеленськийдопомога Українісанкції
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