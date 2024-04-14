Президент: Самоуверенность РФ нарастает из-за обхода санкций и промедления Конгресса

Президент Владимир Зеленский отметил, что промедление Конгресса США с принятием помощи Украине и возможность РФ и дальше обходить санкции увеличивают самоуверенность террористов.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Не риторикой защищается небо, не мыслями ограничивается производство ракет и дронов для террора.

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И то, что санкции против России все еще обходят, и то, что мы в Украине месяцами ждем жизненно важный пакет поддержки - то, что мы до сих пор ожидаем голосования в Конгрессе, свидетельствует о том, что так же месяцами нарастает самоуверенность террористов. Нельзя больше терять времени".

Детали: Зеленский отметил, что "Россия использует каждый день, каждую неделю, каждый месяц, чтобы нанести значительный ущерб".

Он отметил, что современная авиация и системы ПВО показали свою эффективность во время отражения атаки Ирана на Израиль в ночь на воскресенье.

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"Весь мир видит, что такое настоящая защита. Видит, что это возможно. И весь мир увидел, что Израиль в этой защите был не один - угрозу в небе уничтожали и союзники. И когда Украина говорит союзникам, что единство дает лучшую защиту, эффективность этого они уже сами хорошо знают. Знают и обеспечивают. И когда Украина говорит, что союзникам нельзя закрывать глаза на российские ракеты и дроны, это означает, что надо действовать, и действовать сильно", - сказал президент.