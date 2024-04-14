На Сумщині через ворожий обстріл загинула людина
Неділя, 14 квітня 2024, 22:36
У Краснопільській громаді на Сумщині внаслідок обстрілу росіян загинула людина, загалом у неділю ворожі війська 19 разів обстрілювали область.
Джерело: Сумська обласна військова адміністрація
Дослівно: "Протягом дня росіяни здійснили 19 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 76 вибухів.
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Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманьська, Середино-Будська громади.
Краснопільська громада: здійснено артилерійські обстріли (17 вибухів), мінометні обстріли (7 вибухів), удари дроном-камікадзе "FPV" (2 вибухи). Внаслідок обстрілу загинула одна людина".