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На Сумщині через ворожий обстріл загинула людина

Катерина ТищенкоНеділя, 14 квітня 2024, 22:36
На Сумщині через ворожий обстріл загинула людина
ілюстративне фото з Telegram Сумської ОВА

У Краснопільській громаді на Сумщині внаслідок обстрілу росіян загинула людина, загалом у неділю ворожі війська 19 разів обстрілювали область.

Джерело: Сумська обласна військова адміністрація

Дослівно: "Протягом дня росіяни здійснили 19 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 76 вибухів.

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Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманьська, Середино-Будська громади.

Краснопільська громада: здійснено артилерійські обстріли (17 вибухів), мінометні обстріли (7 вибухів), удари дроном-камікадзе "FPV" (2 вибухи). Внаслідок обстрілу загинула одна людина".

Теми: Сумська областьвійна
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