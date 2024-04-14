На Сумщине из-за вражеского обстрела погиб человек
Воскресенье, 14 апреля 2024, 22:36
В Краснопольской громаде Сумской области в результате обстрела россиян погиб человек, всего в воскресенье вражеские войска 19 раз обстреливали область.
Источник: Сумская областная военная администрация
Дословно: "В течение дня россияне совершили 19 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 76 взрывов.
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Обстрелам подверглись Хотинская, Юнаковская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Эсманьская, Середино-Будская громады.
Краснопольская громада: осуществлены артиллерийские обстрелы (17 взрывов), минометные обстрелы (7 взрывов), удары дроном-камикадзе "FPV" (2 взрыва). В результате обстрелов погиб один человек".