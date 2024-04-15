Американські медіа закликали Байдена і Трампа провести дебати

Низка американських ЗМІ звернулися у відкритому листі до кандидатів у президенти США – Джо Байдена і Дональда Трампа – із закликом провести дебати.

Джерело: ABC News

Деталі: Крім ABC News, лист також підписали CBS News, CNN, NBCUniversal News Group, FOX News Media, а також The Associated Press, C-SPAN, NewsNation, Noticias Univision, NPR, PBS NewsHour та USA TODAY.

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Дослівно з листа, опублікованого в неділю: "З огляду на те, що контури загальних виборів (президента США – ред.) 2024 року набувають чітких обрисів, ми – національні новинні організації, що підписалися нижче, – закликаємо потенційних кандидатів у президенти публічно зобов'язатися взяти участь у загальних передвиборчих дебатах".

Деталі: У публікації зазначається, що "цей незвичний крок" відбувається на тлі виборчого циклу, під час якого практика дебатів, що є десятирічною традицією американських виборчих кампаній, зустрічається з невизначеністю як з боку президента Джо Байдена, так і з боку колишнього президента Дональда Трампа.

ABC News нагадує, що Трамп пропустив усі 4 дебатів на праймеріз 2024 року і відмовився від одних із трьох дебатів з Байденом у 2020 році. Проте він з ентузіазмом закликав Байдена взяти участь у трьох загальних дебатах, запланованих на цю осінь.

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"Трамп дав чітко зрозуміти: він готовий дебатувати з Джо Байденом у будь-який час і в будь-якому місці. Ми ще раз закликаємо Джо Байдена взяти на себе зобов'язання щодо дебатів", – заявила прессекретар Дональда Трампа Каролайн Лівітт.

Тим часом команда Байдена висловила стурбованість організацією цих дебатів Комісією з президентських дебатів, сигналізуючи про те, що позапартійна група, яка спонсорує ці заходи з 1980-х років, не впевнена у своїй здатності організувати "чесні" дебати з Трампом.

У листі медіакомпаній зазначається: "Загальні передвиборчі дебати мають багату традицію в американській демократії, відіграючи життєво важливу роль у кожних президентських виборах за останні 50 років. На кожних з цих виборів десятки мільйонів людей дивилися дебати кандидатів у змаганні ідей за голоси американських громадян".

Тому, на думку американських ЗМІ, дебати кандидатів у президенти "нічим не замінити".

Нагадаємо: Байден і Трамп на праймеріз демократів і республіканців здобули достатню кількість делегатів, щоб отримати номінацію на президентських виборах від своїх партій.

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