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Американские медиа призвали Байдена и Трампа провести дебаты

Ольга ГлущенкоПонедельник, 15 апреля 2024, 00:36
Американские медиа призвали Байдена и Трампа провести дебаты
Байден и Трамп, фото: Getty Images

Ряд американских СМИ обратились в открытом письме к кандидатам в президенты США – Джо Байдену и Дональду Трампу – с призывом провести дебаты.

Источник: ABC News

Детали: Кроме ABC News, письмо также подписали CBS News, CNN, NBCUniversal News Group, FOX News Media, а также The Associated Press, C-SPAN, NewsNation, Noticias Univision, NPR, PBS NewsHour и USA TODAY.

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Дословно из письма, опубликованного в воскресенье: "Учитывая, что контуры всеобщих выборов (президента США - ред.) 2024 года приобретают четкие очертания, мы - нижеподписавшиеся национальные новостные организации - призываем потенциальных кандидатов в президенты публично обязаться принять участие в общих предвыборных дебатах".

Детали: В публикации отмечается, что "этот необычный шаг" происходит на фоне избирательного цикла, во время которого практика дебатов, что является десятилетней традицией американских избирательных кампаний, встречается с неопределенностью как со стороны президента Джо Байдена, так и со стороны бывшего президента Дональда Трампа.

ABC News напоминает, что Трамп пропустил все 4 дебатов на праймериз 2024 года и отказался от одних из трех дебатов с Байденом в 2020 году. Однако он с энтузиазмом призвал Байдена принять участие в трех общих дебатах, запланированных на эту осень.

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"Трамп дал четко понять: он готов дебатировать с Джо Байденом в любое время и в любом месте. Мы еще раз призываем Джо Байдена взять на себя обязательства по дебатам", - заявила пресс-секретарь Дональда Трампа Каролайн Ливитт.

Между тем команда Байдена выразила обеспокоенность организацией этих дебатов Комиссией по президентским дебатам, сигнализируя о том, что беспартийная группа, которая спонсирует эти мероприятия с 1980-х годов, не уверена в своей способности организовать "честные" дебаты с Трампом.

В письме медиакомпаний отмечается: "Общие предвыборные дебаты имеют богатую традицию в американской демократии, играя жизненно важную роль в каждых президентских выборах за последние 50 лет. На каждых из этих выборов десятки миллионов людей смотрели дебаты кандидатов в соревновании идей за голоса американских граждан".

Поэтому, по мнению американских СМИ, дебаты кандидатов в президенты "ничем не заменить".

Напомним: Байден и Трамп на праймериз демократов и республиканцев получили достаточное количество делегатов, чтобы получить номинацию на президентских выборах от своих партий.

Предыстория:

  • Ранее Трамп вызвал Байдена на дебаты после того, как отказался дебатировать со своими республиканскими оппонентами во время праймериз.
  • В ответ президент США отказался обещать, что примет участие в дебатах с Дональдом Трампом, заявив, что это будет зависеть от действий его вероятного оппонента.
  • Перед этим Байден призвал сторонников бывшей конкурентки Трампа на праймериз Никки Гейли поддержать его на выборах.

Темы: БайденТрампвиборывиборы
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