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З ТОТ Донеччини росіяни вивозять промислове обладнання під виглядом металобрухту – спротив

Ольга Глущенко Понеділок, 15 квітня 2024, 02:44
З ТОТ Донеччини росіяни вивозять промислове обладнання під виглядом металобрухту – спротив
російські окупанти, ілюстративне фото Getty Images

За даними національного спротиву, російські загарбники під виглядом металобрухту вивозять з окупованих територій Донецької області у Росію обладнання промислових підприємств.

Джерело: ЦНС

Дослівно: "Чергова хвиля аудиту промислових підприємств відбувається на тимчасово окупованих територій Донеччини.

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Тут окупанти складають переліки того обладнання, яке ще не розграбоване та має цінність".

Деталі: У спротиві повідомляють, що згодом під виглядом металобрухту його відправлятимуть у Росію, щоб використовувати надалі у своїх цілях.

У ЦНС нагадують, що окупаційна влада на ТОТ спочатку провела так звану "націоналізацію" усіх українських підприємств.

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Це дало можливість нібито "законно" розпоряджатися їхнім майном. Здебільшого із заводів вивозять нібито лом і відправляють до РФ через порт у Бердянську.

"Грабіж відбувається підрядниками-колаборантами під наглядом солдатів ЗС РФ", – йдеться у повідомленні спротиву.

Теми: окупаціяДонецька областьРосія
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