З ТОТ Донеччини росіяни вивозять промислове обладнання під виглядом металобрухту – спротив
За даними національного спротиву, російські загарбники під виглядом металобрухту вивозять з окупованих територій Донецької області у Росію обладнання промислових підприємств.
Джерело: ЦНС
Дослівно: "Чергова хвиля аудиту промислових підприємств відбувається на тимчасово окупованих територій Донеччини.
Тут окупанти складають переліки того обладнання, яке ще не розграбоване та має цінність".
Деталі: У спротиві повідомляють, що згодом під виглядом металобрухту його відправлятимуть у Росію, щоб використовувати надалі у своїх цілях.
У ЦНС нагадують, що окупаційна влада на ТОТ спочатку провела так звану "націоналізацію" усіх українських підприємств.
Це дало можливість нібито "законно" розпоряджатися їхнім майном. Здебільшого із заводів вивозять нібито лом і відправляють до РФ через порт у Бердянську.
"Грабіж відбувається підрядниками-колаборантами під наглядом солдатів ЗС РФ", – йдеться у повідомленні спротиву.