С ВОТ Донетчины россияне вывозят промышленное оборудование под видом металлолома – сопротивление

По данным национального сопротивления, российские захватчики под видом металлолома вывозят с оккупированных территорий Донецкой области в Россию оборудование промышленных предприятий.

Источник: ЦНС

Дословно: "Очередная волна аудита промышленных предприятий происходит на временно оккупированных территорий Донецкой области.

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Здесь оккупанты составляют перечни того оборудования, которое еще не разграблено и имеет ценность".

Детали: В сопротивлении сообщают, что впоследствии под видом металлолома его будут отправлять в Россию, чтобы использовать в дальнейшем в своих целях.

В ЦНС напоминают, что оккупационная власть на ВОТ сначала провела так называемую "национализацию" всех украинских предприятий.

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Это дало возможность якобы "законно" распоряжаться их имуществом. В основном с заводов вывозят якобы лом и отправляют в РФ через порт в Бердянске.

"Грабеж происходит подрядчиками-коллаборационистами под наблюдением солдат ВС РФ", – говорится в сообщении сопротивления.