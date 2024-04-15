С ВОТ Донетчины россияне вывозят промышленное оборудование под видом металлолома – сопротивление
По данным национального сопротивления, российские захватчики под видом металлолома вывозят с оккупированных территорий Донецкой области в Россию оборудование промышленных предприятий.
Источник: ЦНС
Дословно: "Очередная волна аудита промышленных предприятий происходит на временно оккупированных территорий Донецкой области.
Здесь оккупанты составляют перечни того оборудования, которое еще не разграблено и имеет ценность".
Детали: В сопротивлении сообщают, что впоследствии под видом металлолома его будут отправлять в Россию, чтобы использовать в дальнейшем в своих целях.
В ЦНС напоминают, что оккупационная власть на ВОТ сначала провела так называемую "национализацию" всех украинских предприятий.
Это дало возможность якобы "законно" распоряжаться их имуществом. В основном с заводов вывозят якобы лом и отправляют в РФ через порт в Бердянске.
"Грабеж происходит подрядчиками-коллаборационистами под наблюдением солдат ВС РФ", – говорится в сообщении сопротивления.