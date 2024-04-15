ПС повідомляли про загрозу балістики зі сходу, у Дніпрі пролунали вибухи
Понеділок, 15 квітня 2024, 03:04
Вночі 15 квітня Повітряні сили повідомили про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння зі сходу, у Дніпрі пролунали вибухи.
Джерело: Повітряні сили, мапа повітряних тривог, Суспільне Дніпро
Дослівно Повітряні сили: "Загроза застосування балістичного озброєння зі сходу".
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Деталі: У низці областей України оголосили повітряну тривогу.
О 3:01 Повітряні сили попередили про "ракету на Кременчук".
О 3:02 Суспільне повідомило, що у "Дніпрі чутно звуки вибухів".
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Оновлено: О 3:32 Повітряні сили оголосили відбій загрози.