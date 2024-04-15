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ПС повідомляли про загрозу балістики зі сходу, у Дніпрі пролунали вибухи

Ольга Глущенко Понеділок, 15 квітня 2024, 03:04
ПС повідомляли про загрозу балістики зі сходу, у Дніпрі пролунали вибухи
повітряна тривога, ілюстративне фото Getty Images

Вночі 15 квітня Повітряні сили повідомили про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння зі сходу, у Дніпрі пролунали вибухи.

Джерело: Повітряні сили, мапа повітряних тривог, Суспільне Дніпро

Дослівно Повітряні сили: "Загроза застосування балістичного озброєння зі сходу".

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Деталі: У низці областей України оголосили повітряну тривогу.

О 3:01 Повітряні сили попередили про "ракету на Кременчук".

О 3:02 Суспільне повідомило, що у "Дніпрі чутно звуки вибухів".

ВІДЕО ДНЯ

Оновлено: О 3:32 Повітряні сили оголосили відбій загрози.

Теми: повітряна тривогаПовітряні сили ЗСУ
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