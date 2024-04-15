ВС сообщали об угрозе баллистики с востока, в Днепре прогремели взрывы
Понедельник, 15 апреля 2024, 03:04
Ночью 15 апреля Воздушные силы сообщили об угрозе применения врагом баллистического вооружения с востока, в Днепре прогремели взрывы.
Источник: Воздушные силы, карта воздушных тревог, Суспільне Днепр
Дословно Воздушные силы: "Угроза применения баллистического вооружения с востока".
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Детали: В ряде областей Украины объявили воздушную тревогу.
В 3:01 Воздушные силы предупредили о "ракете на Кременчуг".
В 3:02 Суспільне сообщило, что в "Днепре слышны звуки взрывов".
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Обновлено: В 3:32 Воздушные силы объявили отбой угрозы.