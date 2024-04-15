Військові США знищили понад 80 безпілотників, якими Іран атакував Ізраїль
Понеділок, 15 квітня 2024, 06:34
Військові США заявили, що знищили понад 80 безпілотників і щонайменше 6 балістичних ракет, які атакували Ізраїль з Ірану та Ємену.
Джерело: Центральне командування Збройних сил США (CENTCOM)
Дослівно: "13 квітня та вранці 14 квітня сили Центрального командування США за підтримки есмінців Європейського командування США успішно вразили та знищили більше 80 ударних безпілотних літальних апаратів і щонайменше шість балістичних ракети, призначених для удару по Ізраїлю з Ірану та Ємену".
Реклама:
Деталі: За даними CENTCOM, серед знищених цілей також є пускова установка та сім БпЛА, які перебували на території Ємену, контрольованої хуситами.
У Збройних силах США додали, що продовжують "підтримувати захист Ізраїлю від небезпечних дій Ірану".