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Военные США уничтожили более 80 беспилотников, которыми Иран атаковал Израиль

Ольга ГлущенкоПонедельник, 15 апреля 2024, 06:34
Военные США уничтожили более 80 беспилотников, которыми Иран атаковал Израиль
иллюстративное фото CENTCOM

Военные США заявили, что уничтожили более 80 беспилотников и по меньшей мере 6 баллистических ракет, которые атаковали Израиль из Ирана и Йемена.

Источник: Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM)

Дословно: "13 апреля и утром 14 апреля силы Центрального командования США при поддержке эсминцев Европейского командования США успешно поразили и уничтожили более 80 ударных беспилотных летательных аппаратов и по меньшей мере шесть баллистических ракет, предназначенных для удара по Израилю из Ирана и Йемена".

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Детали: По данным CENTCOM, среди уничтоженных целей также есть пусковая установка и семь БПЛА, которые находились на территории Йемена, контролируемой хуситами.

В Вооруженных силах США добавили, что продолжают "поддерживать защиту Израиля от опасных действий Ирана".

Темы: СШАИзраильИран
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