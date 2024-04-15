Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни активно атакують на Новопавлівському та Бахмутському напрямках − Генштаб

Ірина БалачукПонеділок, 15 квітня 2024, 07:26
Росіяни активно атакують на Новопавлівському та Бахмутському напрямках − Генштаб
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Протягом минулої доби росіяни завдали по Україні 8 ракетних та 85 авіаційних ударів, також 98 разів били по позиціях українських військ та населених пунктах з реактивних систем залпового вогню, за добу на фронті відбулося 54 бойових зіткнення.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 15 квітня у Facebook

Дослівно Генштаб: "Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Хлібороб Сумської області; Слатине, Вовчанськ, Куп’янськ, Подоли, Петропавлівка, Кислівка Харківської області; Білогорівка та Серебрянське лісництво на Луганщині; Новосадове, Новобахмутівка, Катеринівка, Первомайське, Очеретине, Новокалинове, Нетайлове, Нью-Йорк, Бердичі, Уманське, Семенівка, Яснобродівка, Красногорівка, Водяне, Олександропіль, Костянтинівка, Сторожеве та Старомайорське Донецької області; Роботине Запорізької області".

Реклама:

Деталі: Під артилерійським вогнем були близько 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 10 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Новий, Часів Яр, Нью-Йорк, Кліщіївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку захисники відбили 8 атак в районах населених пунктів Новобахмутівка, Уманське, Новокалинове, Первомайське та Нетайлове Донецької області.

ВІДЕО ДНЯ

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка та Новомихайлівка Донецької області, де окупанти за підтримки авіації 16 разів намагалися прорвати оборону українських військ.

На Оріхівському напрямку росіяни 9 разів атакував позиції українських військ в районі Старомайорського Донецької області та Роботиного на Запоріжжі.

На Херсонському напрямку загарбники не відмовляються від наміру вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра − минулої доби здійснили 4 безуспішних атаки.

Водночас авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала ударів по 22 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки окупантів.

Підрозділи ракетних військ завдали ураження по 5 пунктах управління та 1 складу боєприпасів росіян.

Теми: Донецька областьЗапорізька областьвійнаГенштаб
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Розстріл поліцейських на Вінниччині: знайшли авто вбивць та військові боєприпаси

У Конгресі США підтримали допомогу Україні

відеоЗеленський анонсував двосторонні угоди з США та країнами Північної Європи

Вбивство поліцейського: Сухопутні війська підтвердили, що на відео їхні військові

відеоМасштабна атака дронів у 8 областях РФ є спільною операцією ГУР, СБУ та ССО – джерела

Військовим заборонять доступ до казино: Зеленський увів в дію рішення РНБО

Усі новини...
Донецька область
Окупанти посилили атаки на Бахмутському напрямку: за добу їх було 33 − Генштаб
Удар по Слов'янську: росіяни атакували місто ракетою "Грім-Е1" — Нацполіція
Обстріл Сіверська 14 квітня: загинули 4 людини
Останні новини
21:31
Зеленський про пакет допомоги від США: Відчують і воїни, і українські міста й села
21:21
Дніпропетровщина зможе отримати 3,2 мільярда за програмою "Зроблено в Україні"
21:09
Зеленський подякував Палаті представників: Правильний хід історії
20:50
Розстріл поліцейських на Вінниччині: знайшли авто вбивць та військові боєприпаси
20:48
У Конгресі США підтримали допомогу Україні
20:35
Палата представників підтримала конфіскацію заморожених активів РФ для України
20:26
Конгрес США відхилив усі антиукраїнські правки до закону про допомогу Україні
20:21
Костюк здолала третю представницю з ТОП-10 поспіль і вийшла до фіналу турніру в Штутгарті
20:11
фотоРакетний удар по Одесі: кількість поранених зросла, з них двоє малих дітей
20:04
Конгресмен попередив про ризик "падіння" України перед ключовим голосуванням в Палаті
Усі новини...
Реклама: