Росіяни активно атакують на Новопавлівському та Бахмутському напрямках − Генштаб

Протягом минулої доби росіяни завдали по Україні 8 ракетних та 85 авіаційних ударів, також 98 разів били по позиціях українських військ та населених пунктах з реактивних систем залпового вогню, за добу на фронті відбулося 54 бойових зіткнення.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 15 квітня у Facebook

Дослівно Генштаб: "Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Хлібороб Сумської області; Слатине, Вовчанськ, Куп’янськ, Подоли, Петропавлівка, Кислівка Харківської області; Білогорівка та Серебрянське лісництво на Луганщині; Новосадове, Новобахмутівка, Катеринівка, Первомайське, Очеретине, Новокалинове, Нетайлове, Нью-Йорк, Бердичі, Уманське, Семенівка, Яснобродівка, Красногорівка, Водяне, Олександропіль, Костянтинівка, Сторожеве та Старомайорське Донецької області; Роботине Запорізької області".

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Деталі: Під артилерійським вогнем були близько 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 10 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Новий, Часів Яр, Нью-Йорк, Кліщіївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку захисники відбили 8 атак в районах населених пунктів Новобахмутівка, Уманське, Новокалинове, Первомайське та Нетайлове Донецької області.

ВІДЕО ДНЯ

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка та Новомихайлівка Донецької області, де окупанти за підтримки авіації 16 разів намагалися прорвати оборону українських військ.

На Оріхівському напрямку росіяни 9 разів атакував позиції українських військ в районі Старомайорського Донецької області та Роботиного на Запоріжжі.

На Херсонському напрямку загарбники не відмовляються від наміру вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра − минулої доби здійснили 4 безуспішних атаки.

Водночас авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала ударів по 22 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки окупантів.

Підрозділи ракетних військ завдали ураження по 5 пунктах управління та 1 складу боєприпасів росіян.