Россияне активно атакуют на Новопавловском и Бахмутском направлениях − Генштаб

За прошедшие сутки россияне нанесли по Украине 8 ракетных и 85 авиационных ударов, также 98 раз били по позициям украинских войск и населенным пунктам из реактивных систем залпового огня, за сутки на фронте произошло 54 боевых столкновения.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на утро 15 апреля в Facebook

Дословно Генштаб: "За прошедшие сутки авиационным ударам подверглись населенные пункты Хлебороб Сумской области; Слатино, Волчанск, Купянск, Подолы, Петропавловка, Кисловка Харьковской области; Белогоровка и Серебрянское лесничество на Луганщине; Новосадово, Новобахмутовка, Екатериновка, Первомайское, Очеретино, Новокалиново, Нетайлово, Нью-Йорк, Бердичи, Уманское, Семеновка, Яснобродовка, Красногоровка, Водяное, Александрополь, Константиновка, Сторожевое и Старомайорское Донецкой области; Роботино Запорожской области".

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Детали: Под артиллерийским огнем были около 100 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

На Бахмутском направлении украинские воины отбили 10 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменское, Новый, Часов Яр, Нью-Йорк, Клищеевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении защитники отбили 8 атак в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Уманское, Новокалиново, Первомайское и Нетайлово Донецкой области.

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На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка и Новомихайловка Донецкой области, где оккупанты при поддержке авиации 16 раз пытались прорвать оборону украинских войск.

На Ореховском направлении россияне 9 раз атаковал позиции украинских войск в районе Старомайорского Донецкой области и Роботино в Запорожской области.

На Херсонском направлении захватчики не отказываются от намерения выбить украинские подразделения с плацдармов на левобережье Днепра − за прошедшие сутки осуществили 4 безуспешных атаки.

В то же время авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла удары по 22 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники оккупантов.

Подразделения ракетных войск нанесли поражение по 5 пунктам управления и 1 складу боеприпасов россиян.