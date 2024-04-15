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ЗСУ знешкодили 770 окупантів і знищили 41 артсистему росіян за добу

Ірина БалачукПонеділок, 15 квітня 2024, 07:48
ЗСУ знешкодили 770 окупантів і знищили 41 артсистему росіян за добу
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Сили оборони продовжують завдавати втрат Росії − за минулу добу відмінусували 770 загарбників, 41 артсистему та 31 ББМ.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 15.04.24 орієнтовно склали:

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  • особового складу − близько 454 420 (+770) осіб,
  • танків − 7 180 (+6) од,
  • бойових броньованих машин − 13 796 (+31) од,
  • артилерійських систем − 11 593 (+41) од,
  • РСЗВ − 1 046 (+0) од,
  • засобів ППО − 758 (+0) од,
  • літаків − 347 (+0) од,
  • гелікоптерів − 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня − 9 266 (+31) од,
  • крилатих ракет − 2 092 (+3) од,
  • кораблів/катерів − 26 (+0) од,
  • підводних човнів − 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн − 15 510 (+51) од,
  • спеціальної техніки − 1 908 (+3) од.

Дані уточнюються.

Теми: Росіявтрати у війні
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