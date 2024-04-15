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ВСУ обезвредили 770 оккупантов и уничтожили 41 артсистему россиян за сутки

Ирина БалачукПонедельник, 15 апреля 2024, 07:48
ВСУ обезвредили 770 оккупантов и уничтожили 41 артсистему россиян за сутки
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Силы обороны продолжают наносить потери России − за минувшие сутки отминусовали 770 захватчиков, 41 артсистему и 31 ББМ.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 15.04.24 ориентировочно составили:

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  • личного состава − около 454 420 (+770) человек,
  • танков − 7 180 (+6) ед,
  • боевых бронированных машин − 13 796 (+31) ед,
  • артиллерийских систем − 11 593 (+41) ед,
  • РСЗО − 1 046 (+0) ед,
  • средств ПВО − 758 (+0) ед,
  • самолетов − 347 (+0) ед,
  • вертолетов − 325 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня − 9 266 (+31) ед,
  • крылатых ракет − 2 092 (+3) ед,
  • кораблей/катеров − 26 (+0) ед,
  • подводных лодок − 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн − 15 510 (+51) ед,
  • специальной техники − 1 908 (+3) ед.

Данные уточняются.

Темы: Росcияпотери в войне
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