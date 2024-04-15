ВСУ обезвредили 770 оккупантов и уничтожили 41 артсистему россиян за сутки
Понедельник, 15 апреля 2024, 07:48
Силы обороны продолжают наносить потери России − за минувшие сутки отминусовали 770 захватчиков, 41 артсистему и 31 ББМ.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 15.04.24 ориентировочно составили:
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- личного состава − около 454 420 (+770) человек,
- танков − 7 180 (+6) ед,
- боевых бронированных машин − 13 796 (+31) ед,
- артиллерийских систем − 11 593 (+41) ед,
- РСЗО − 1 046 (+0) ед,
- средств ПВО − 758 (+0) ед,
- самолетов − 347 (+0) ед,
- вертолетов − 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня − 9 266 (+31) ед,
- крылатых ракет − 2 092 (+3) ед,
- кораблей/катеров − 26 (+0) ед,
- подводных лодок − 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн − 15 510 (+51) ед,
- специальной техники − 1 908 (+3) ед.
Данные уточняются.