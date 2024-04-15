Окупанти били по Запорізькій області: убили жінку та поранили чоловіка

Одна людина загинула та ще одна дістала поранення у результаті російських ударів по Запорізькій області за минулу добу.

Джерело: голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram

Пряма мова Федорова: "Одна жінка загинула внаслідок ворожого обстрілу Василівського району. Одного чоловіка поранено під час артобстрілу росіянами Гуляйполя".

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Деталі: Загалом, за його словами, упродовж доби окупанти 400 разів били по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 7 населених пунктів.



Зокрема загарбники завдали авіаудару по Малій Токмачці, а також 144 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку.

Крім того, росіяни 15 разі обстрілювали з РСЗВ Малу Токмачку та Роботине та 240 разів вдарили з артилерії по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного, Малинівки та Приморського.



За словами Федорова, надійшло 1 повідомлення про руйнування житла.