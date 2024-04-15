Оккупанты били по Запорожской области: убили женщину и ранили мужчину

Один человек погиб и еще один получил ранения в результате российских ударов по Запорожской области за минувшие сутки.

Источник: глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram

Прямая речь Федорова: "Одна женщина погибла в результате вражеского обстрела Васильевского района. Один мужчина ранен во время артобстрела россиянами Гуляйполя".

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Детали: Всего, по его словам, в течение суток оккупанты 400 раз били по Запорожской области. Под вражеским огнем находились 7 населенных пунктов.

В частности, захватчики нанесли авиаудар по Малой Токмачке, а также 144 БПЛА различной модификации атаковали Гуляйполе, Левадное, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку и Новоандреевку.

Кроме того, россияне 15 раз обстреливали из РСЗО Малую Токмачку и Роботино и 240 раз ударили из артиллерии по территории Гуляйполя, Малой Токмачки, Новоандриевки, Роботино, Левадного, Малиновки и Приморского.

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По словам Федорова, поступило 1 сообщение о разрушении жилья.