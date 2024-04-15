На Чернігівщині авто з ремонтниками підірвалось на вибухівці: двох працівників ушпиталили

У Чернігівській області вранці 15 квітня на вибуховому пристрої підірвався автомобіль з ремонту електричних мереж, у результаті чого 2-х працівників госпіталізували.

Джерело: голова Чернігівської ОВА В′ячеслав Чаус у Telegram

Пряма мова: "Сьогодні близько 6:00 у прикордонній громаді Чернігівського району на вибуховому пристрої підірвався автомобіль РЕМ".

Реклама:

Деталі: За його словами, двох працівників госпіталізовано. Інших подробиць голова ОВА не повідомив.

Що було раніше: Вранці 13 квітня росіяни вбили чоловіка, який віз продукти мешканцям сіл прикордоння у Чернігівській області.