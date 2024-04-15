На Чернігівщині авто з ремонтниками підірвалось на вибухівці: двох працівників ушпиталили
Понеділок, 15 квітня 2024, 09:00
У Чернігівській області вранці 15 квітня на вибуховому пристрої підірвався автомобіль з ремонту електричних мереж, у результаті чого 2-х працівників госпіталізували.
Джерело: голова Чернігівської ОВА В′ячеслав Чаус у Telegram
Пряма мова: "Сьогодні близько 6:00 у прикордонній громаді Чернігівського району на вибуховому пристрої підірвався автомобіль РЕМ".
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Деталі: За його словами, двох працівників госпіталізовано. Інших подробиць голова ОВА не повідомив.
Що було раніше: Вранці 13 квітня росіяни вбили чоловіка, який віз продукти мешканцям сіл прикордоння у Чернігівській області.