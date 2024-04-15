На Черниговщине авто с ремонтниками подорвалось на взрывчатке: двух работников госпитализировали
Понедельник, 15 апреля 2024, 09:00
В Черниговской области утром 15 апреля на взрывном устройстве подорвался автомобиль по ремонту электрических сетей, в результате чего 2-х работников госпитализировали.
Источник: председатель Черниговской ОГА Вячеслав Чаус в Telegram
Прямая речь: "Сегодня около 6:00 в пограничной общине Черниговского района на взрывном устройстве подорвался автомобиль РЭС".
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Детали: По его словам, двое работников госпитализированы. Других подробностей председатель ОВА не сообщил.
Что предшествовало: Утром 13 апреля россияне убили мужчину, который вез продукты жителям сел приграничья в Черниговской области.