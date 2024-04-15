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Удар по Слов'янську: росіяни атакували місто ракетою "Грім-Е1" — Нацполіція

Анастасія ПроцПонеділок, 15 квітня 2024, 16:01
Удар по Слов'янську: росіяни атакували місто ракетою Грім-Е1 — Нацполіція
Наслідки російської атаки на Донеччині. ФОТО: ГОЛОВА ДОНЕЦЬКОЇ ОДА ВАДИМ ФІЛАШКІН

Зранку 15 квітня російські війська вдарили ракетою "Грім-Е1" по центру Слов’янська в Донецькій області.

Джерело: голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, начальник МВА Вадим ЛяхНаціональна поліція України

Пряма мова Ляха: "Близько 7:00 місто обстріляли. Ракета. Влучання у центральну частину, вул. Поштова. Пошкоджені багатоповерхівки.

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ФОТО: голова Донецької ОДА Вадим Філашкін

Деталі: За словами Філашкіна, також під ворожим вогнем були околиці Покровська, Краматорський і Бахмутський райони.

 
ФОТО: голова Донецької ОДА Вадим Філашкін

Оновлено: О 14:46 поліцейські повідомили, що Росія вдарила по місту ракетою "Грім-Е1". 

"Внаслідок обстрілу руйнувань зазнали 2 багатоквартирних будинки, заклад освіти, будівля банку та шість цивільних автомобілів. Поліцейські задокументували наслідки атаки"

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: 

У 14 квітня вдень росіяни скинули на селище Очеретине Донецької області авіабомбу — влучили у 5-поверхівку, з-під завалів витягнули тіло 67-річної жінки.

Теми: Донецька областьСлов'янськракетний удар
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