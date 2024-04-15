Удар по Слов'янську: росіяни атакували місто ракетою "Грім-Е1" — Нацполіція

Зранку 15 квітня російські війська вдарили ракетою "Грім-Е1" по центру Слов’янська в Донецькій області.

Джерело: голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, начальник МВА Вадим Лях, Національна поліція України

Пряма мова Ляха: "Близько 7:00 місто обстріляли. Ракета. Влучання у центральну частину, вул. Поштова. Пошкоджені багатоповерхівки.

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ФОТО: голова Донецької ОДА Вадим Філашкін

Деталі: За словами Філашкіна, також під ворожим вогнем були околиці Покровська, Краматорський і Бахмутський райони.

ФОТО: голова Донецької ОДА Вадим Філашкін

Оновлено: О 14:46 поліцейські повідомили, що Росія вдарила по місту ракетою "Грім-Е1".

"Внаслідок обстрілу руйнувань зазнали 2 багатоквартирних будинки, заклад освіти, будівля банку та шість цивільних автомобілів. Поліцейські задокументували наслідки атаки"

ВІДЕО ДНЯ

Наслідки російського удару по Слов'янську.

ВІДЕО: Національна поліція України pic.twitter.com/WvKRlAAZLK — Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) April 15, 2024

Передісторія:

У 14 квітня вдень росіяни скинули на селище Очеретине Донецької області авіабомбу — влучили у 5-поверхівку, з-під завалів витягнули тіло 67-річної жінки.