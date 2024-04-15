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Удар по Славянску: россияне атаковали город ракетой "Гром-Е1" — Нацполиция

Анастасия ПроцПонедельник, 15 апреля 2024, 16:01
Удар по Славянску: россияне атаковали город ракетой Гром-Е1 — Нацполиция
Последствия российской атаки в Донецкой области. ФОТО: ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДОНЕЦКОЙ ОДА ВАДИМ ФИЛАШКИН

Утром 15 апреля российские войска ударили ракетой "Гром-Е1" по центру Славянска в Донецкой области.

Источник: председатель Донецкой ОВА Вадим Филашкин, начальник МВА Вадим ЛяхНациональная полиция Украины

Прямая речь Ляха: "Около 7:00 город обстреляли. Ракета. Попадание в центральную часть, ул. Почтовая. Повреждены многоэтажки.

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ФОТО: ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДОНЕЦКОЙ ОДА ВАДИМ ФИЛАШКИН

Детали: По словам Филашкина, также под вражеским огнем были окраины Покровска, Краматорский и Бахмутский районы. 

 
ФОТО: ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДОНЕЦКОЙ ОДА ВАДИМ ФИЛАШКИН

Обновлено: В 14:46 полицейские сообщили, что Россия ударила по городу ракетой "Гром-Е1".

"В результате обстрела разрушениям подверглись 2 многоквартирных дома, учебное заведение, здание банка и шесть гражданских автомобилей. Полицейские задокументировали последствия атаки".

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Предыстория: 

В 14 апреля днем россияне сбросили на поселок Очеретино Донецкой области авиабомбу - попали в 5-этажку, из-под завалов вытащили тело 67-летней женщины.

Темы: Донецкая областьСлавянскракетный удар
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