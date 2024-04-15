Удар по Славянску: россияне атаковали город ракетой "Гром-Е1" — Нацполиция
Утром 15 апреля российские войска ударили ракетой "Гром-Е1" по центру Славянска в Донецкой области.
Источник: председатель Донецкой ОВА Вадим Филашкин, начальник МВА Вадим Лях, Национальная полиция Украины
Прямая речь Ляха: "Около 7:00 город обстреляли. Ракета. Попадание в центральную часть, ул. Почтовая. Повреждены многоэтажки.
Детали: По словам Филашкина, также под вражеским огнем были окраины Покровска, Краматорский и Бахмутский районы.
Обновлено: В 14:46 полицейские сообщили, что Россия ударила по городу ракетой "Гром-Е1".
"В результате обстрела разрушениям подверглись 2 многоквартирных дома, учебное заведение, здание банка и шесть гражданских автомобилей. Полицейские задокументировали последствия атаки".
Наслідки російського удару по Слов'янську.— Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) April 15, 2024
ВІДЕО: Національна поліція України pic.twitter.com/WvKRlAAZLK
Предыстория:
В 14 апреля днем россияне сбросили на поселок Очеретино Донецкой области авиабомбу - попали в 5-этажку, из-под завалов вытащили тело 67-летней женщины.