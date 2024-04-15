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Маємо зробити все можливе, щоб Україна повернула всі території − Дуда

Ірина Балачук, Христина БондарєваПонеділок, 15 квітня 2024, 10:12
Маємо зробити все можливе, щоб Україна повернула всі території − Дуда
Президенти Польщі Анджей Дуда та України Володимир Зеленський. Фото з Facebook Дуди

Ситуація в Україні дуже складна, тому наразі треба робити "все можливе", аби Київ міг повернути окуповані Росією українські території, заявив президент Польщі Анджей Дуда.

Джерело: "Європейська правда" з посилання на інтерв’ю Дуди LRT

Пряма мова Дуди: "Ситуація в Україні дуже складна… Україна хоче відновити повний контроль над окупованими територіями. Це також важливо для всього світу, адже це знак того, що міжнародне право діє".

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Деталі: За його  словами, він  "завжди говорив на міжнародній арені", що Україна "потребує нашої допомоги – постійної і нескінченної допомоги". Нині, за словами польського президента, Києву найбільше потрібні боєприпаси.

Говорячи про потенційні переговори про мир з Росією та можливі поступки України, Дуда сказав, що наразі "не чув жодних розмов про мирні переговори". 

"Наразі вони точно не ведуться. Я знаю, що Володимир Зеленський має дуже жорстку позицію щодо оборони та відвоювання територій. Ми повинні зробити все можливе, щоб Україна змогла повернути всі території, які були у неї відібрані", – сказав Дуда.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • Минулого тижня Дуда на зустрічі з президентом Зеленським у Вільнюсі обговорив передачу Україні з Польщі радянських ракет для систем протиповітряної оборони.
  • Також Дуда, який прийматиме саміт Ініціативи трьох морів у 2025 році, побажав, аби Зеленський приїхав на нього "в костюмі", що символізуватиме завершення війни в Україні.

Теми: ПольщаДудадопомога Україні
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