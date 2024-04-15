Должны сделать все возможное, чтобы Украина вернула все территории − Дуда
Ситуация в Украине очень сложная, поэтому сейчас надо делать "все возможное", чтобы Киев мог вернуть оккупированные Россией украинские территории, заявил президент Польши Анджей Дуда.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на интервью Дуды LRT
Прямая речь Дуды: "Ситуация в Украине очень сложная ... Украина хочет восстановить полный контроль над оккупированными территориями. Это также важно для всего мира, ведь это знак того, что международное право действует".
Детали: По его словам, он "всегда говорил на международной арене", что Украина "нуждается в нашей помощи − постоянной и бесконечной помощи". Сейчас, по словам польского президента, Киеву больше всего нужны боеприпасы.
Говоря о потенциальных переговорах о мире с Россией и возможных уступках Украины, Дуда сказал, что пока "не слышал никаких разговоров о мирных переговорах".
"Сейчас они точно не ведутся. Я знаю, что Владимир Зеленский имеет очень жесткую позицию по обороне и отвоеванию территорий. Мы должны сделать все возможное, чтобы Украина смогла вернуть все территории, которые были у нее отобраны", − сказал Дуда.
Предыстория:
- На прошлой неделе Дуда на встрече с президентом Зеленским в Вильнюсе обсудил передачу Украине из Польши советских ракет для систем противовоздушной обороны.
- Также Дуда, который будет принимать саммит Инициативы трех морей в 2025 году, пожелал, чтобы Зеленский приехал на него "в костюме", что будет символизировать завершение войны в Украине.