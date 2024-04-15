Зупинили з боєм: ворожа ДРГ намагалася прорватися на Сумщину
Понеділок, 15 квітня 2024, 10:24
Прикордонники зупинили російську диверсійно-розвідувальну групу на Сумщині.
Джерело: Державна прикордонна служба України на сайті
Деталі: Повідомляється, що 14 квітня прикордонники під час виконання бойового завдання на одному з напрямків державного кордону в Сумській області виявили кілька осіб ворожої ДРГ, які рухалися з території Росії. По диверсантах одразу відкрили вогонь на ураження, зав’язався стрілецький бій.
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Дослівно: "Відстрілюючись зі стрілецької зброї загарбники відступили".