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Зупинили з боєм: ворожа ДРГ намагалася прорватися на Сумщину

Анастасія ПроцПонеділок, 15 квітня 2024, 10:24
Зупинили з боєм: ворожа ДРГ намагалася прорватися на Сумщину
ФОТО: ДПСУ

Прикордонники зупинили російську диверсійно-розвідувальну групу на Сумщині.

Джерело: Державна прикордонна служба України на сайті

Деталі: Повідомляється, що 14 квітня прикордонники під час виконання бойового завдання на одному з напрямків державного кордону в Сумській області виявили кілька осіб ворожої ДРГ, які рухалися з території Росії. По диверсантах одразу відкрили вогонь на ураження, зав’язався стрілецький бій. 

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Дослівно: "Відстрілюючись зі стрілецької зброї загарбники відступили".

Теми: Сумська областьПрикордонна службаРосія
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