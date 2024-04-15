Остановили с боем: вражеская ДРГ пыталась прорваться на Сумщину
Понедельник, 15 апреля 2024, 10:24
Пограничники остановили российскую диверсионно-разведывательную группу в Сумской области.
Источник: Государственная пограничная служба Украины на сайте
Детали: Сообщается, что 14 апреля пограничники во время выполнения боевого задания на одном из направлений государственной границы в Сумской области обнаружили несколько человек вражеской ДРГ, которые двигались с территории России. По диверсантам сразу открыли огонь на поражение, завязался стрелковый бой.
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Дословно: "Отстреливаясь из стрелкового оружия захватчики отступили".