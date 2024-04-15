Випалена земля і суцільні вирви − військові показали, як виглядає Роботине

Сухопутні війська показали відео, як виглядає село Роботине у Запорізькій області, яке росіяни нещадно обстрілюють.

Джерело: Сухопутні війська України у YouTube, Сили оборони півдня у Telegram

Дослівно Сили оборони півдня: "Ось так зараз виглядає Роботине, яке навіть неможливо назвати населеним пунктом, бо населення нема... Рятуючись від рашистів, люди змушені були виїхати, бо не лишилося жодної цілої хати... Таке обличчя має "руський мир". Саме так "асвабадітєлі" звільняють наші території... звільняють від квітучих садів, від затишних хат, від дитячого сміху і геть від життя. А потім, хизуючись на руїнах, звітують про "успіхи на фронті"".

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Деталі: На відео видно знищені будівлі, побиті дерева, всіяну суцільними вирвами землю.