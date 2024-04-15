Выжженная земля и сплошные воронки − военные показали, как выглядит Работино

Сухопутные войска показали видео, как выглядит село Роботино в Запорожской области, которое россияне беспощадно обстреливают.

Источник: Сухопутные войска Украины в YouTube, Силы обороны юга в Telegram

Дословно Силы обороны юга: "Вот так сейчас выглядит Работино, которое даже невозможно назвать населенным пунктом, потому что населения нет... Спасаясь от рашистов, люди вынуждены были уехать, потому что не осталось ни одного целого дома... Такое лицо имеет "русский мир". Именно так "асвабадители" освобождают наши территории... освобождают от цветущих садов, от уютных домов, от детского смеха и совсем от жизни. А потом, щеголяя на руинах, отчитываются об "успехах на фронте"".

Реклама:

Детали: На видео видно уничтоженные здания, побитые деревья, усеянную сплошными воронками землю.