Шмигаль назвав недоцільним перенаправлення коштів з телемарафону на ЗСУ

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль відповів на петицію щодо переспрямування коштів, призначених для телемарафонів "Єдині новини" та телеканалу "FreeДом" на фінансування закупівлі безпілотників та пікапів для потреб Збройних сил, вказавши, що це недоцільно.

Джерело: відповідь Шмигаля на петицію

Дослівно: "Оскільки забезпечення інформаційної безпеки є частиною державної політики у сфері національної безпеки і оборони, а реалізація єдиної інформаційної політики — пріоритетним питанням національної безпеки, то фінансування відповідних заходів є вагомою складовою протидії військовій агресії Російської Федерації проти України, зокрема в інформаційному просторі.

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Відповідно перерозподіл зазначених у петиції видатків шляхом їх спрямування на потреби інших складових сектору безпеки та оборони не є доцільним".

Деталі: Прем’єр зазначив, що водночас урядом "на системній основі" проводиться постійна робота із залучення та спрямування фінансових, матеріально-технічних та інших ресурсів, у тому числі міжнародної допомоги, на задоволення потреб і підвищення спроможностей ЗСУ та інших складових сектору безпеки і оборони.

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