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Шмыгаль назвал нецелесообразным перенаправление средств с телемарафона на ВСУ

Станислав ПогориловПонедельник, 15 апреля 2024, 11:41
Шмыгаль назвал нецелесообразным перенаправление средств с телемарафона на ВСУ
Денис Шмыгаль, фото: КМУ

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ответил на петицию о перенаправлении средств, предназначенных для телемарафонов "Единые новости" и телеканала "FreeДом" на финансирование закупки беспилотников и пикапов для нужд Вооруженных сил, указав, что это нецелесообразно.

Источник: ответ Шмыгаля на петицию

Дословно: "Поскольку обеспечение информационной безопасности является частью государственной политики в сфере национальной безопасности и обороны, а реализация единой информационной политики - приоритетным вопросом национальной безопасности, то финансирование соответствующих мероприятий является весомой составляющей противодействия военной агрессии Российской Федерации против Украины, в частности в информационном пространстве.

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Соответственно перераспределение указанных в петиции расходов путем их направления на нужды других составляющих сектора безопасности и обороны нецелесообразно".

Детали: Премьер отметил, что в то же время правительством "на системной основе" проводится постоянная работа по привлечению и направлению финансовых, материально-технических и других ресурсов, в том числе международной помощи, на удовлетворение потребностей и повышение возможностей ВСУ и других составляющих сектора безопасности и обороны.

Узнать больше: Бесплатная медиаимперия. Почему власть не хочет отказаться от телемарафона

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Что предшествовало:

  • Результаты опроса Киевского международного института социологии за декабрь 2023 года свидетельствуют, что доверие к телемарафону "Единые новости" продолжает снижаться - с мая 2022 года оно упало на 26 процентных пунктов.
  • Врио министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев заявил, что телемарафон может изменить свой формат. Карандеев подчеркнул, что для телеканалов является важным внесение новых форм, новых форматов поскольку "жизнь идет, меняются и наше видение, и форматы, заработала экономика, появились рекламодатели".
  • В начале января 2024 года одно из самых популярных изданий США The New York Times опубликовало статью об усталости украинцев от телемарафона "Единые новости"

Темы: медиаШмыгальпетицияпропаганда
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