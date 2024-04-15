Макрон запропонує світове перемир’я включно з Україною на час Олімпіади

Президент Франції Емманюель Макрон заявив про свою ініціативу щодо припинення вогню в основних конфліктах, які тривають у світі, у тому числі у війні в Україні, на час проведення Олімпійських ігор та розраховує на допомогу лідера Китаю у цьому питанні.

Джерело: Макрон у великому інтерв’ю RMC і BFMTV щодо майбутніх Олімпійських ігор, які приймає Франція, передає "Європейська правда"

Пряма мова Макрона: "Лідер Китаю через кілька тижнів приїде до Парижа. Я його попросив допомогти. У 2022 році перед нами теж стояло таке завдання перед зимовими Олімпійськими іграми, які приймав Китай… Тож це також може стати дипломатичним моментом задля миру".

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Деталі: Макрон зазначив, що спробує докласти максимум зусиль для "олімпійського перемир’я", уточнивши, що має на увазі і війну між Ізраїлем і ХАМАС, і війну Росії проти України, і війну в Судані.

Він сказав, що хоче з цією метою задіяти багатьох партнерів.

Також президент розповів, що Франція впевнена в успішній церемонії відкриття Олімпіади на річці Сена у липні, але має запасні варіанти на випадок, якщо цього вимагатиме безпекова ситуація.

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Довідково: 33-ті літні Олімпійські ігри 2024 пройдуть в столиці Франції, місті Парижі с 26 липня по 11 серпня. Естафета олімпійського вогню розпочнеться у квітні.

Нагадаємо: Раніше головне управління внутрішньої безпеки Франції заявило, що стурбоване ймовірністю терористичних атак під час церемонії відкриття літніх Олімпійських ігор у Парижі.