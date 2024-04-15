Макрон предложит мировое перемирие включая Украину на время Олимпиады

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о своей инициативе о прекращении огня в основных конфликтах, которые продолжаются в мире, в том числе в войне в Украине, на время проведения Олимпийских игр и рассчитывает на помощь лидера Китая в этом вопросе.

Источник: Макрон в большом интервью RMC и BFMTV относительно будущих Олимпийских игр, которые принимает Франция, передает "Европейская правда"

Прямая речь Макрона: "Лидер Китая через несколько недель приедет в Париж. Я его попросил помочь. В 2022 году перед нами тоже стояла такая задача перед зимними Олимпийскими играми, которые принимал Китай... Поэтому это также может стать дипломатическим моментом для мира".

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Детали: Макрон отметил, что попытается приложить максимум усилий для "олимпийского перемирия", уточнив, что имеет в виду и войну между Израилем и ХАМАС, и войну России против Украины, и войну в Судане.

Он сказал, что хочет с этой целью задействовать многих партнеров.

Также президент рассказал, что Франция уверена в успешной церемонии открытия Олимпиады на реке Сена в июле, но у них есть запасные варианты на случай, если этого потребует ситуация с безопасностью.

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Справочно: 33-е летние Олимпийские игры 2024 пройдут в столице Франции, городе Париже с 26 июля по 11 августа. Эстафета олимпийского огня начнется в апреле.

Напомним: Ранее главное управление внутренней безопасности Франции заявило, что обеспокоено вероятностью террористических атак во время церемонии открытия летних Олимпийских игр в Париже.