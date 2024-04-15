У тимчасово окупованому Бердянську пролунали вибухи, які чуло все місто – МВА

В тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області пролунали вибухи.

Джерело: очільниця Бердянської міської військової адміністрації Вікторія Галіціна в Telegram

Пряма мова: "Мешканці повідомляють про вибухи, які чуло все місто.



Після прильоту спостерігається дим у нагірній частині Бердянська".

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Деталі: Російські пропагандистські ЗМІ з посиланням на окупаційну "владу" міста пишуть, що "ЗСУ атакували Бердянськ, і, за попередніми даними, ППО збила дві ракети Storm Shadow".