У тимчасово окупованому Бердянську пролунали вибухи, які чуло все місто – МВА
Понеділок, 15 квітня 2024, 12:19
В тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області пролунали вибухи.
Джерело: очільниця Бердянської міської військової адміністрації Вікторія Галіціна в Telegram
Пряма мова: "Мешканці повідомляють про вибухи, які чуло все місто.
Після прильоту спостерігається дим у нагірній частині Бердянська".
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Деталі: Російські пропагандистські ЗМІ з посиланням на окупаційну "владу" міста пишуть, що "ЗСУ атакували Бердянськ, і, за попередніми даними, ППО збила дві ракети Storm Shadow".