Во временно оккупированном Бердянске прогремели взрывы, которые слышал весь город – ГВА

Во временно оккупированном Бердянске Запорожской области прогремели взрывы.

Источник: глава Бердянской городской военной администрации Виктория Галицина в Telegram

Прямая речь: "Жители сообщают о взрывах, которые слышал весь город.

Реклама:

После прилета наблюдается дым в нагорной части Бердянска".

Детали: Российские пропагандистские СМИ со ссылкой на оккупационные "власти" города пишут, что "ВСУ атаковали Бердянск, и, по предварительным данным, ПВО сбила две ракеты Storm Shadow".