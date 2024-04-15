Во временно оккупированном Бердянске прогремели взрывы, которые слышал весь город – ГВА
Понедельник, 15 апреля 2024, 12:19
Во временно оккупированном Бердянске Запорожской области прогремели взрывы.
Источник: глава Бердянской городской военной администрации Виктория Галицина в Telegram
Прямая речь: "Жители сообщают о взрывах, которые слышал весь город.
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После прилета наблюдается дым в нагорной части Бердянска".
Детали: Российские пропагандистские СМИ со ссылкой на оккупационные "власти" города пишут, что "ВСУ атаковали Бердянск, и, по предварительным данным, ПВО сбила две ракеты Storm Shadow".
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