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Зеленському днями показали український аналог російського "Ланцета"

Альона Мазуренко , Роман РоманюкПонеділок, 15 квітня 2024, 12:53
Зеленському днями показали український аналог російського Ланцета
ФОТО: ТГ АНДРІЙ ЄРМАК

У день працівника оборонно-промислового комплексу 13 квітня президенту Володимиру Зеленському представили український аналог російського "Ланцета", який може нищити статичні та рухомі цілі і нести 3 кг бойової частини.

Джерело: кореспондент УП, Мілітарний

Деталі: 13 квітня Зеленському показали нову модель баражуючого боєприпасу, що зможе наносити удари по об’єктах на оперативно-тактичній глибині у 100+ кілометрів.

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Безпілотник, назва якого все ще тримається у секреті, вже зараз використовується на передовій проти окупантів. Зокрема, він уже зміг уразити російський зенітний ракетний комплекс.

БПЛА має електричний двигун та запускається з катапульти, а Х-подібний фюзеляж забезпечує йому високу маневреність та можливість ураження статичних та рухомих цілей по різним траекторіях. Зокрема, він здатен заходити на ціль під прямим кутом.

На борту безпілотника може встановлюватись бойова частина вагою до 3 кілограмів.

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фото: ТГ Андрій Єрмак

Максимальна швидкість не перевищує 180 км/год, тому його основними цілями можуть бути об’єкти, що рухаються повільніше 130 км/год. Мова йде про російські "Орлан-10", Zala та "Ланцети". Теоретично це можуть бути і зависаючі або пролітаючі на зустрічних курсах гелікоптери.

У парі з баражуючим боєприпасом працює дрон-ретранслятор. Він виконує задачі з пошуку цілі, її відстеження в очікуванні ударного дрону та контролю наслідків влучання.

Завдяки ретранслятору баражуючий боєприпас здатен працювати на великих відстанях та з хорошим зв’язком.

Усі безпілотники комплексу оснащуються високонадійними модулями шифрованого зв’язку (стандарт AES256), що дозволяє працювати в умовах активного придушення системами РЕБ.

Ще одним нововведенням стала інтеграція системи "машинного зору", яка забезпечує захоплення об’єктів та автоматичне донаведення на ціль.

Наразі безпілотний комплекс знаходиться на етапі доведення. Воно відбувається в умовах постійних застосувань в зоні бойових дій.

Вартість одного такого безпілотника не розкривається. За словами розробників, вона співмірна з вартістю більшості українських дронів оперативно-тактичного класу.

 
Дрон "Ланцет"
ФОТО: GETTY IMAGES

Теми: безпілотникиЗеленськийвійна
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