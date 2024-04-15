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Зеленскому на днях показали украинский аналог российского "Ланцета"

Алена Мазуренко, Роман РоманюкПонедельник, 15 апреля 2024, 12:53
Зеленскому на днях показали украинский аналог российского Ланцета
ФОТО: ТГ АНДРЕЙ ЕРМАК

В день работника оборонно-промышленного комплекса 13 апреля президенту Владимиру Зеленскому представили украинский аналог российского "Ланцета", который может уничтожать статические и подвижные цели и нести 3 кг боевой части.

Источник: корреспондент УП, Милитарный

Детали: 13 апреля Зеленскому показали новую модель барражирующего боеприпаса, который сможет наносить удары по объектам на оперативно-тактической глубине в 100+ километров.

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Беспилотник, название которого все еще держится в секрете, уже сейчас используется на передовой против оккупантов. В частности, он уже смог поразить российский зенитный ракетный комплекс.

БПЛА имеет электрический двигатель и запускается с катапульты, а Х-образный фюзеляж обеспечивает ему высокую маневренность и возможность поражения статических и подвижных целей по различным траекториям. В частности, он способен заходить на цель под прямым углом.

На борту беспилотника может устанавливаться боевая часть весом до 3 килограммов.

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фото: ТГ Андрей Ермак

Максимальная скорость не превышает 180 км/ч, поэтому его основными целями могут быть объекты, движущиеся медленнее 130 км/ч. Речь идет о российских "Орланах-10", Zala и "Ланцетах". Теоретически это могут быть и зависающие или пролетающие на встречных курсах вертолеты.

В паре с барражирующим боеприпасом работает дрон-ретранслятор. Он выполняет задачи по поиску цели, ее отслеживанию в ожидании ударного дрона и контролю последствий попадания.

Благодаря ретранслятору барражирующий боеприпас способен работать на больших расстояниях и с хорошей связью.

Все беспилотники комплекса оснащаются высоконадежными модулями шифрованной связи (стандарт AES256), что позволяет работать в условиях активного подавления системами РЭБ.

Еще одним нововведением стала интеграция системы "машинного зрения", которая обеспечивает захват объектов и автоматическое донаведение на цель.

Сейчас беспилотный комплекс находится на этапе доводки. Она происходит в условиях постоянных применений в зоне боевых действий.

Стоимость одного такого беспилотника не раскрывается. По словам разработчиков, она соизмерима со стоимостью большинства украинских дронов оперативно-тактического класса.

 
Дрон "Ланцет"
фото: GETTY IMAGES

Темы: беспилотникиЗеленскийвойна
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