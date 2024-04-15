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Зеленський звільнив заступника начальника УДО та призначив нового заступника секретаря РНБО

Станіслав ПогоріловПонеділок, 15 квітня 2024, 13:42
Зеленський звільнив заступника начальника УДО та призначив нового заступника секретаря РНБО
Володимир Зеленський, фото: Getty Images

Президент Володимир Зеленський своїми указами від 15 квітня звільнив заступника начальника Управління державної охорони та заступника секретаря Ради національної безпеки та оборони, натомість призначив нового заступника секретаря РНБО.

Джерело: укази президента №№ 227/2024, 228/2024, 229/2024

Деталі: Зокрема, звільнено заступника начальника Управління держохорони Тараса Гребеннікова та заступника секретаря РНБО Олексія Соловйова.

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Іншим своїм указом президент призначив заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони Андрія Кононенка.

Нагадаємо: Тарас Гребенніков був призначений на посаду заступника начальника УДО 31 жовтня 2019 року. Олексій Соловйов обіймав посаду заступника секретаря РНБО з лютого 2020 року.

Теми: Зеленськийзвільнення
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