Зеленський звільнив заступника начальника УДО та призначив нового заступника секретаря РНБО

Президент Володимир Зеленський своїми указами від 15 квітня звільнив заступника начальника Управління державної охорони та заступника секретаря Ради національної безпеки та оборони, натомість призначив нового заступника секретаря РНБО.

Джерело: укази президента №№ 227/2024, 228/2024, 229/2024

Деталі: Зокрема, звільнено заступника начальника Управління держохорони Тараса Гребеннікова та заступника секретаря РНБО Олексія Соловйова.

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Іншим своїм указом президент призначив заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони Андрія Кононенка.

Нагадаємо: Тарас Гребенніков був призначений на посаду заступника начальника УДО 31 жовтня 2019 року. Олексій Соловйов обіймав посаду заступника секретаря РНБО з лютого 2020 року.