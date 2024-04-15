Зеленский уволил заместителя начальника УГО и назначил нового заместителя секретаря СНБО

Президент Владимир Зеленский своими указами от 15 апреля уволил заместителя начальника Управления государственной охраны и заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны, зато назначил нового заместителя секретаря СНБО.

Источник: указы президента №№ 227/2024, 228/2024, 229/2024

Детали: В частности, уволены заместитель начальника Управления госохраны Тарас Гребенников и заместитель секретаря СНБО Алексей Соловьев.

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Другим своим указом президент назначил заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Андрея Кононенко.

Напомним: Тарас Гребинников был назначен на должность заместителя начальника УГО 31 октября 2019 года. Алексей Соловьев занимал должность заместителя секретаря СНБО с февраля 2020 года.