Армія РФ вночі обстріляла село на Херсонщині, поранена 16-річна дівчина

У ніч на 15 квітня російські війська вдарили по селу Кізомис Херсонської області, внаслідок чого постраждала 16-річна дівчина.

Джерело: Херсонська ОВА

Дослівно: Уламкові поранення та вибухову травму отримала 16-річна дівчина. Ворожий снаряд здетонував поблизу її будинку".

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Деталі: Повідомляється, що зранку 15 квітня потерпіла звернулася до лікарні, де їй надали медичну допомогу. Наразі її життю та здоровʼю нічого не загрожує.