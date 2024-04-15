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Армія РФ вночі обстріляла село на Херсонщині, поранена 16-річна дівчина

Анастасія ПроцПонеділок, 15 квітня 2024, 14:15
Армія РФ вночі обстріляла село на Херсонщині, поранена 16-річна дівчина
Ілюстраційне фото: Getty Images

У ніч на 15 квітня російські війська вдарили по селу Кізомис Херсонської області, внаслідок чого постраждала 16-річна дівчина. 

Джерело: Херсонська ОВА 

Дослівно: Уламкові поранення та вибухову травму отримала 16-річна дівчина. Ворожий снаряд здетонував поблизу її будинку". 

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Деталі: Повідомляється, що зранку 15 квітня потерпіла звернулася до лікарні, де їй надали медичну допомогу. Наразі її життю та здоровʼю нічого не загрожує.

Теми: Херсонська областьобстріл
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