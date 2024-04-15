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Армия РФ ночью обстреляла село на Херсонщине, ранена 16-летняя девушка

Анастасия ПроцПонедельник, 15 апреля 2024, 14:15
Армия РФ ночью обстреляла село на Херсонщине, ранена 16-летняя девушка
Иллюстрационное фото: Getty Images

В ночь на 15 апреля российские войска ударили по селу Кизомыс Херсонской области, в результате чего пострадала 16-летняя девушка. 

Источник: Херсонская ОВА 

Дословно: Осколочные ранения и взрывную травму получила 16-летняя девушка. Вражеский снаряд сдетонировал вблизи ее дома". 

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Детали: Сообщается, что утром 15 апреля потерпевшая обратилась в больницу, где ей оказали медицинскую помощь. Сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает.



Темы: Херсонская областьобстрел
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