Армия РФ ночью обстреляла село на Херсонщине, ранена 16-летняя девушка

В ночь на 15 апреля российские войска ударили по селу Кизомыс Херсонской области, в результате чего пострадала 16-летняя девушка.

Источник: Херсонская ОВА

Дословно: Осколочные ранения и взрывную травму получила 16-летняя девушка. Вражеский снаряд сдетонировал вблизи ее дома".

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Детали: Сообщается, что утром 15 апреля потерпевшая обратилась в больницу, где ей оказали медицинскую помощь. Сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает.





